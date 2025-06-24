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٢٤‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٨:٢١ م

قائد القوات البرية الايرانية يؤكد استتباب الأمن على الحدود

قائد القوات البرية الايرانية يؤكد استتباب الأمن على الحدود

قال العميد كيومرث حيدري، خلال تفقده للحدود الغربية والشرقية لإيران، إنّ الأمن التام على الحدود هو ثمرة حضور واستعداد المقاتلين في القوات المسلحة، سواء من الناحية المعنوية أو القتالية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد القوات البرية للجيش الإيراني، أكد خلال زيارته لوحدات هذه القوات في المناطق الحدودية وتوجيهه التحية لمدافعي الاستقلال والسيادة الوطنية: "بفضل الله تعالى، وبفضل الروح المعنوية العالية، الدافع القوي، واليقظة المستمرة للمقاتلين، إضافة إلى المراقبة على مدار الساعة للحدود، فإن الأمن مستتب بشكل كامل على الحدود".

وأضاف حيدري: الحفاظ على الجاهزية القتالية للدفاع عن القيم، وعن الشعب والدين والوطن، هو مهمة دائمة للقوات المسلحة، والقوات البرية لا تغفل لحظة عن هذه المهمة المقدسة.

رمز الخبر 1959878

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