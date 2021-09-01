20 عام من الاحتلال الامريكي لافغانستان لم يخلف سوى الموت والدمار/تسجيل 643 حالة وفاة جديدة بكورونا

خطيب زاده: 20 عام من الاحتلال الامريكي لافغانستان لم يخلف سوى الموت والدمار

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية 20 عاما من الاحتلال الامريكي لم يخلف سوى الموت والدمار لافغانستان.

وزير الخارجية الايراني: سنقوم بترتيبات داخل ايران تضمن المشاركة في الاربعين / نسعى الى الغاء التاشيرات بين البلدين

اعلن وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان أننا نسعى لإلغاء التأشيرات بين إيران والعراق، وقال أنه لا يمكن إرسال الملايين إلى مراسم الأربعين هذا العام بسبب ظروف جائحة كورونا.

في اتصال هاتفي مع نظيره النيكاراغوي؛ رئيسي يؤكد على ضرورة توطيد العلاقات مع بلدان اميركا اللاتينية لاحباط الحظر

أكد الرئيس الايراني ابراهيم على تعزيز التعاون في المنظمات والاوساط الدولية لاحباط الحظر الاميركي الجائر.

قائد البحرية الايرانية: نشكر الجهود الحثيثة التي يبذلها الطاقم الطبي

وجه قائد البحرية الايرانية الشكر والتقدير للجهود الحثيثة التي يبذلها الطاقم الطبي واشاد بالذين دافعوا عن سلامة وصحة المواطنين.

خلال لقائه القائد العام للجيش الايراني؛ وزير الخارجية: الدبلوماسية الدفاعية جزء لا يتجزأ من السياسة الخارجية لايران

وصف وزير خارجية الايرانية خلال لقائه القائد العام للجيش الايراني، اللواء موسوي، ان الدبلوماسية الدفاعية بأنها جزء لا يتجزأ من السياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية.

صباحي فرد: قوات الدفاع الجوي حققت تقدماً ملحوظاً في كافة المجالات العلمية والبحثية

قال قائد قوة الدفاع الجوي التابعة للجيش ان التقدم الملحوظ لقوات الدفاع الجوي في كافة المجالات العلمية والبحثية أمر ملموس.

وزير الصحة الايراني: عملية التطعيم بلقاح كورونا في ايران ستأخذ منحنى تصاعدي

اعلن وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني بهرام عين اللهي بان عملية التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا في البلاد ستتسارع مع زيادة استيراد اللقاح من الخارج والانتاج في البلاد.

محافظ البنك المركزي الايراني: سعر صرف العملات الاجنبية يواصل الانخفاض

اكد محافظ البنك المركزي الايراني، اكبر كميجاني، ان اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال انخفضت خلال الايام الماضية.

الصحة الايرانية: تسجيل 643 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 643حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 107 الاف و 794 شخص .

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