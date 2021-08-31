ملاحقة 45 مسؤول أمريكي في قضية اغتيال الشهيد سليماني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال خدائيان في اول مؤتمر صحفي له اليوم أنه لا يجب أن يواجه الناس صعوبات في تواجدهم في القضاء، كذلك عندما يتقدمون بالطلب من المحكمة بالصدار الأحكام عندها يجب على الجهات القضائية التصرف فوراً، اما عن تكلفة هذه الملفات يتم تعينها من قبل مجلس الشورى الاسلامي كل عام. "ولا يجوز للقضاء اتهام الناس بأكثر مما نص عليه القانون".

وأضاف خدائيان: "فيما يتعلق بالتحقيق في اغتيال الشهيد الحاج قاسم سليماني خلال زيارة للعراق العام الماضي قام بها رئيس القضاء آنذاك، تم توقيع مذكرة تفاهم بين القضاء الإيراني والعراقي، تنص على أن كلا القضاءين لديهما الملف يتعاونان بالتحقيق و البحث في هذه القضية".

وفي النهاية قال: "في هذه القضية، هناك حوالي 45 مسؤولاً أمريكياً مطلوبين. وقد تعاون عدد من العراقيين مع هؤلاء الأشخاص، وقد تم إبلاغ العراق بأن المتهمين في هذه القضية أمريكيون وقد وصلوا إلى عناوينهم وفق المعايير الدولية و الدبلوماسية. "و سيتم إرسالهم للدفاع عن أنفسهم في غضون 60 يومًا، كما تم جمع الكثير من الأدلة لتقديم هؤلاء المجرمين إلى العدالة. وقد تعاون العراق في هذا الصدد.

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