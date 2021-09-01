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٠١‏/٠٩‏/٢٠٢١, ١٠:٠٥ ص

خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية كرواتيا؛

امير عبداللهيان: مفاوضات فيينا يجب ان تضمن مصالح الشعب الايراني

امير عبداللهيان: مفاوضات فيينا يجب ان تضمن مصالح الشعب الايراني

اعتبر وزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان"، ان سياسة ايران لا تقبل بالتفاوض من اجل التفاوض فقط، ذلك ان المفاوضات يجب ان تؤدي الى تحقيق مصالح الشعب الايراني، وعلى امريكا ان تتحدث بلغة الاحترام مع هذا الشعب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية، ان تصريحات امير عبد اللهيان هذه، جاءت خلال الاتصال الهاتفي لوزير الخارجية الكرواتي "كردان غرليتش رادمان" معه.

واستعرض الجانبان في هذا الاتصال، القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية والعلاقات الايرانية مع الاتحاد الاوروبي.

وفيما يخص العلاقات الثنائية، فقد اكد وزيرا الخارجية الايراني والكرواتي ضرورة توسيع التعاون المشترك في مختلف المجالات؛ بما في ذلك مذكرة تحفيز ودعم الاستثمارات المتبادلة، والتعاون الجمركي الى جانب التوقيع على اتفاق للتعاون الثقافي بين البلدين.

/انتهى/

رمز الخبر 1917489
https://ar.mehrnews.com/news/1917489/

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