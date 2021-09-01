امير عبداللهيان: مفاوضات فيينا يجب ان تضمن مصالح الشعب الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية، ان تصريحات امير عبد اللهيان هذه، جاءت خلال الاتصال الهاتفي لوزير الخارجية الكرواتي "كردان غرليتش رادمان" معه.

واستعرض الجانبان في هذا الاتصال، القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية والعلاقات الايرانية مع الاتحاد الاوروبي.

وفيما يخص العلاقات الثنائية، فقد اكد وزيرا الخارجية الايراني والكرواتي ضرورة توسيع التعاون المشترك في مختلف المجالات؛ بما في ذلك مذكرة تحفيز ودعم الاستثمارات المتبادلة، والتعاون الجمركي الى جانب التوقيع على اتفاق للتعاون الثقافي بين البلدين.

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