وزير الخارجية الايراني يؤكد على ضرورة زيادة التعاون بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الإيرانية اكد لنظيره العماني على أهمية مكانة دول الجوار في السياسة الخارجية للحكومة الايرانية الحالية، مشيراً إلى ضرورة زيادة التعاون في جميع المجالات، ومؤكداً على ان الجمهورية الاسلامية الايرانية مستعدة لتنفيذ الاتفاقات والمشاريع والخطط السابقة المتفق عليها بين البلدين.

واكد الجانبان في هذه المحادثة على ضرورة استمرار المشاورات بين البلدين في مختلف المجالات الإقليمية والدولية، وأعربا عن أملهما في أن تشهد هذه الفترة زيادة في التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وعبر أميرعبد اللهيان خلال الاتصال الهاتفي عن قلقه العميق من تصاعد العنف في افغانستان، لا سيما فيما يتعلق بالعمليات الارهابية التي تقوم بها قوات داعش.

وفي ختام الاتصال الهاتفي، جدد وزير الخارجية العماني، دعوة نظيره الايراني للزيارة مسقط./انتهى/