وزير خارجية كازاخستان يؤكد على تطوير العلاقات بين بلاده وايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جاء ذلك في برقية تهنئة وجهها وزير خارجية كازاخستان الى نظيره الايراني حسين امير عبداللهيان لمناسبة توليه منصب الخارجية الايرانية.

وورد في جانب من برقية التهنئة: ان تطوير العلاقات الشاملة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية يعد احد التوجهات المهمة في السياسة الخارجية لجمهورية كازاخستان.

واضاف: انني على ثقة بان العلاقات المبنية على الاحترام والدعم المتبادل بين حكومتينا ستعطي دفعا اكبر لترسيخ اواصر الصداقة والعلاقات بين البلدين.

وتمنى وزير خارجية كازاخستان في برقية التهنئة لنظيره الايراني النجاح في مهامه وللشعب الايراني السلام والسعادة والرخاء.

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