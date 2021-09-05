التبادل التجاري بين ايران والامارات بلغ اكثر من 14 مليار دولار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم الجمارك الايرانية، روح الله لطيفي، قال ان حجم التبادل التجاري بين ايران والامارات الذي کان 15 مليونا و 878 الف طن بقيمة 13 مليارا و 307 ملايين دولار في العام الايراني قبل الماضي، وارتفع الى اكثر من 20 مليونا و 340 طنا بقيمة 14 مليارا و 279 مليون دولار في العام الايراني الماضي اي بنسبة زيادة قدرها 28 بالمائة وزنا و 7 بالمائة قيمة.

وتابع: ان صادرات ايران من هذا التبادل التجاري في العام الايراني الماضي بلغ 15 مليونا و و 271 الف طن بقيمة 4 مليارات و 624 مليون دولار بزيادة قدرها 27 بالمائة وزنا و 6.5 بالمائة قيمة مقارنة مع العام الذي سبقه.

وبين لطفي ان واردات ايران من الامارات بلغت نحو 5 ملايين و 70 الف طن بقيمة 9 مليارات و 655 مليون دولار بزيادة قدرها 28.4 بالمائة وزنا و 7.6 بالمائة قيمة مقارنة مع العام الذي سبقه.

واشار لطيفي إلى ان الامارات كانت في العام الماضي الشريك التجاري الثاني لايران، حیث حلت في المرتبة الثالثة بعد الصين والعراق من حيث استيراد السلع الايرانية والمرتبة الثانية بعد الصين من حيث تصدير السلع الى ايران./انتهى/