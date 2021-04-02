تعاون إيراني اماراتي في مجال التجارة بلغ 14.3 مليار دولار خلال العام الأخير

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم الجمارك الايرانية "روح الله لطيفي" قال ان حجم التبادل التجاري بين ايران والامارات الذي کان 15 مليونا و 878 الف طن بقيمة 13 مليارا و 307 ملايين دولار في العام الايراني قبل الماضي (انتهى في 20 اذار/ 2020) ارتفع الى اكثر من 20 مليونا و 340 طنا بقيمة 14 مليارا و 279 مليون دولار في العام الايراني الماضي اي بنسبة زيادة قدرها 28 بالمائة وزنا و 7 بالمائة قيمة.

واضاف: ان صادرات ايران من هذا التبادل التجاري في العام الايراني الماضي بلغ 15 مليونا و271 الف طن بقيمة 4 مليارات و 624 مليون دولار بزيادة قدرها 27 بالمائة وزنا و 6.5 بالمائة قيمة مقارنة مع العام الذي سبقه.

واوضح بان واردات ايران من الامارات بلغت نحو 5 ملايين و 70 الف طن بقيمة 9 مليارات و 655 مليون دولار بزيادة قدرها 28.4 بالمائة وزنا و 7.6 بالمائة قيمة مقارنة مع العام الذي سبقه.

وصرح لطيفي بان الامارات كانت في العام الايراني الماضي الشريك التجاري الثاني لايران، حیث حلت في المرتبة الثالثة بعيد الصين والعراق من حيث استيراد السلع الايرانية والمرتبة الثانية بعد الصين من حيث تصدير السلع الى ايران.

واعتبر الفواكه الصيفية والحبوبات والقهوة والكاكاو والرز والشعير والحبوب الزينية وانواع البذور والزيت النباتي والمواد التعدينية وانواع الزيوت الصناعية والمستلزمات والمعدات الطبية وطب الاسنان والورق والمواد الخام لصنع الاطارات والمواد البلاستيكية وانواع الاقمشة ومعدات ومستلزمات التعليب والتغليف ومنتوجات الصلب والابواب الاوتوماتيكية والمصاعد الكهربائية والمصنوعات المعدنية وقطع غيار السيارات ومكائن شق الطرق والمكائن الصناعية والمعدات الرياضية، من السلع الرئيسية المستوردة من الامارات.

كما اعتبر المنتوجات البحرية والسمكية وانواع الزهور والفواكه والمكسرات والفواكه المجففة والزعفران والحلويات والعصائر والمواد الانشائية والاسمنت والمواد التعدينية والمصنوعات الخشبية والسجاد والالبسة والصناعات اليدوية ومنتوجات الصلب والابواب والنوافذ ومعدات المطابخ والمكائن الصناعية وانواع الموبليات وادوات الموسيقى والمعدات الكهربائية والاجهزة الالكترونية والادوات الاحتياطية ومكائن التعليب والتغليف، من اهم صادرات ايران الى الامارات.