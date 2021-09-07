توفير الأرضيات اللازمة لإيجاد قفزة في الاقتصاد/توطين إنتاج السلع وتوسيع الصادرات غير النفطية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه شدد الرئيس حجة الإسلام سيد إبراهيم رئيسي صباح اليوم (الثلاثاء) في اجتماع للجنة التنسيق الاقتصادي للحكومة على الحاجة إلى توفير الأرضيات اللازمة لتعزيز الصادرات غير النفطية وقال: يجب إصلاح النهج الموجه نحو الاستيراد إلى توطين إنتاج السلع والتوسع في الصادرات غير النفطية.

كما تمّ في هذا الاجتماع، مراجعة سياسات التجارة والنقد الأجنبي المتعلقة بتنمية الصادرات وإدارة الواردات، وصدرت تعليمات لوزارات الصناعة والمناجم والتجارة والشؤون الاقتصادية والمالية لتأسيس التصميم الوطني والتنسيق من أجل إزالة الحواجز أمام الإنتاج والدعم، والإنتاج المحلي وخاصة في مجال إنتاج الأجهزة المنزلية، للتخطيط واتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما تقرر مراجعة سياسات الواردات لمنع الاستيراد غير السليم للسلع ذات المنتجات المحلية المماثلة.

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