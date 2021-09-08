نبيه بري يستقبل ممثل قائد الثورة والوفد الرسمي الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس مجلس النواب نبيه بري، استقبل ممثل قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي الخامنئي، ورئيس المجلس الاعلى للمجمع العالمي لاهل البيت، الشيخ محمد حسن اختري والوفد العلمائي والرسمي، الذي شارك في تشييع رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان، في حضور المستشار الثقافي للجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان عباس خامه يار.

ونقل الشيخ اختري للرئيس بري تعازي الجمهورية الاسلامية الايرانية وكبار المسؤولين فيها برحيل الشيخ قبلان.

وكان الرئيس بري قد تلقى برقية تعزية من الملك الاردني عبد الله الثاني بن الحسين برحيل رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى سماحة الشيخ عبد الامير قبلان ومما جاء في البرقية: "انني اذ اعرب لدولتكم عن اصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب، لاسأل الله العلي القدير ان يلهمكم واسرة الراحل جميل الصبر وحسن العزاء"./انتهى/