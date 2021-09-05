وفاة رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن "المنار" انه ساءت حال الشيخ قبلان الصحية في الفترة الماضية، ما استدعى دخوله مراراً الى المستشفى.

ونعى رئيس مجلس النواب نبيه بري الى اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى ورئيس الهيئة الشرعية في حركة أمل سماحة الامام الشيخ عبد الأمير قبلان.

*نبذة عن حياة الشيخ عبد الأمير قبلان

ولد عام 1936 م في بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان، إحدى قرى جبل عامل التي تميزت بحوزاتها الدينية ونبوغ علمائها.

اصطحبه والده إلى النجف الاشرف في العراق والتحق في حوزتها وتابع دراسة المقدمات من نحو وصرف ومنطق وعقائد.

عاد الشيخ عبد الأمير قبلان الى لبنان بعد أن طالبه المرجع السيد محسن الحكيم بذلك، وكان ذلك في عام 1963، حيث ذهب الى بلدة برج البراجنة وباشر مهامه في التبليغ.

أسند إليه منصب المفتي الجعفري الممتاز في العام 1974، حين كان رفيقاً لمسيرة الامام السيد موسى الصدر.

وفي العام 1994، انتخب الشيخ محمد مهدي شمس الدين رئيساً للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى كما انتخب الشيخ قبلان بالإجماع نائباً للرئيس.

وفي العام 2017 عقد المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى اجتماعاً استثنائيا بهيئتيه الشرعية والتنفيذية بناء على دعوة الشيخ عبد الامير قبلان لملء الشواغر في الهيئتين الشرعية والتنفيذية في المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى بعد صدور القانون رقم 3 النافذ حكماً بتاريخ 28/2/2017 ولإجراء عملية انتخاب رئيس المجلس ونائبيه، وتم تعيين الشيخ قبلان رئيساً للمجلس الإسلامي الشيعي الاعلى بإجماع الناخبين.

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