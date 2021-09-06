قائد الثورة الاسلامية يعزي السيد حسن نصرالله برحيل الشيخ قبلان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قدم قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي في برقية الى الأمين العام لحزب الله لبنان السيد حسن نصرالله تعازيه برحيل العالم المجاهد المرحوم حجة الاسلام والمسلمين الشيخ عبدالامير قبلان رحمه الله.

وجاء في نص الرسالة في مايلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

سماحة السيد حسن نصرالله دامت بركاته

أتقدم بالتعزية بمناسبة رحيل العالم الشيخ عبد الأمير قبلان الى سماحة السيد حسن نصرالله و الى اسرته الكريمة والى المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى وكل مريديه واصدقائه وجميع الشيعة في لبنان واعتبره صديقا غاليا ووفيا لتيار المقاومة ولشخصكم الذي قضى حياته المباركة في خدمة أهداف سامية في لبنان وان رحيله مدعاة للاسف وأسأل الله تعالى له الرحمة والمغفرة .

/انتهى/