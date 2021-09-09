وزيرة خارجية هولندا تثمن استضافة ايران لملايين الأفغان النازحين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزيرة خارجية هولندا "سيغريد كاغ" ثمنت استضافة ملايين الأفغان النازحين لعقود في إيران، وكذلك الإجراءات الإنسانية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الصدد.

وخلال هذه المكالمة الهاتفية، اتفق وزيرا خارجية إيران وهولندا على اجراء مشاورات بين النواب السياسيين لوزارتي خارجية البلدين ومراجعة العلاقات الثنائية وزيارة الجانب الهولندي اللاحقة لبلادنا.

كما تبادل أمير عبداللهيان وسيغريد كاغ، وجهات النظر حول العلاقات الثنائية وسبل توسيعها، وقضايا اليمن وأفغانستان والتطورات الإقليمية ومحادثات فيينا، حيث استعرض أمير عبد اللهيان مواقف طهران حول هذه القضايا./انتهى/