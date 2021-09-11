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١١‏/٠٩‏/٢٠٢١, ١٢:٤٥ م

رسالة قائد الثورة للقوات البحرية بعد عودة مجموعة الـ75؛

قائد الثورة الاسلامية يهنئ اقتدار مجموعة الـ 75 لتنفيذ مهمتهم التاريخية

قائد الثورة الاسلامية يهنئ اقتدار مجموعة الـ 75 لتنفيذ مهمتهم التاريخية

هنأ قائد الثورة الاسلامية عودة مجموعة الـ 75 للقوات البحرية وشكر جميع افراد القوة البحرية لهذا الاقتدار والقوة و تنفيذ مهمتهم التاريخية في المحيط الاطلسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ قائد الثورة الاسلامية آیة الله السيد على الخامنئي بمناسبة عودة المجموعة الـ 75 الى المياه الاقليمية الايرانية معربا عودتها بالاقتدار والعزة لجميع القوات البحرية.

وشدد قائد الثورة الاسلامية على أن الجيش الايراني موجود اليوم في الساحة بجدارة وانه على أتم الاستعداد لاستخدام طاقاته وامكانياته في الدفاع عن الثورة الاسلامية واهدافها السامية.

ودعا سماحته الجيش الايراني الى المحافظة على قدراته وتعزيزها والارتفاء بها.

وعادت المجموعة الـ 75 للقوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية الى مياه البلاد الخميس الماضي في ختام رحلة استغرقت 133 يوما قطعت فيها 44 الف كم.

/انتهى/

رمز الخبر 1917839
https://ar.mehrnews.com/news/1917839/

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