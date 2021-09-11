قائد الثورة الاسلامية يهنئ اقتدار مجموعة الـ 75 لتنفيذ مهمتهم التاريخية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ قائد الثورة الاسلامية آیة الله السيد على الخامنئي بمناسبة عودة المجموعة الـ 75 الى المياه الاقليمية الايرانية معربا عودتها بالاقتدار والعزة لجميع القوات البحرية.

وشدد قائد الثورة الاسلامية على أن الجيش الايراني موجود اليوم في الساحة بجدارة وانه على أتم الاستعداد لاستخدام طاقاته وامكانياته في الدفاع عن الثورة الاسلامية واهدافها السامية.

ودعا سماحته الجيش الايراني الى المحافظة على قدراته وتعزيزها والارتفاء بها.

وعادت المجموعة الـ 75 للقوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية الى مياه البلاد الخميس الماضي في ختام رحلة استغرقت 133 يوما قطعت فيها 44 الف كم.

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