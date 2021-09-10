نقف بكل قوتنا في مواجهة القوى المتغطرسة في العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أضاف الأدميرال شهرام إيراني، في تصريحه خلال لقائه ممثل قائد الثورة في محافظة هرمزكان/ جنوب/ وخطيب الجمعة في بندرعباس محمد عبادي زاده: ان الخليج الفارسي وبحر عمان وبحر قزوين تحت الاشراف الكامل لكوادر بحريتنا ونمضي قدما في حماية وترسيخ الأمن البحري والمصالح الوطنية للجمهورية الإسلامية بكل قوتنا.

وتابع: إن الوضع اليوم يتجلى بتعزيز قدراتنا الدفاعية والعسكرية حتى تغادر القوى المعادية منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا برمتها بإذن الله.

واعتبر الأدميرال إيراني الخطوة الثانية للثورة الإسلامية وبناء الحضارة الإسلامية الحديثة والمجتمع الإسلامي المتطور بمثابة أولوية أولى لسلاح البحرية.

ولفت الى ان قائد الثورة والقائد العام للقوات المسلحة أكد على توظيف طاقات سلاح البحرية وترسيخ تواجدها الاستراتيجي في المحيطات والبحار لجعلها أكثر استقرارًا وأمنا بفضل الاستفادة من الخبرات السابقة والجديدة.

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