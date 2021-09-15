  1. إيران
  2. السياسة
١٥‏/٠٩‏/٢٠٢١, ٤:٢٤ م

وزير الدفاع الإيراني:

نتابع عن كثب حركة تطور الصناعات الدفاعية والعسكرية في المنطقة والعالم

نتابع عن كثب حركة تطور الصناعات الدفاعية والعسكرية في المنطقة والعالم

أكد وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد "محمد رضا آشتياني" خلال لقائه قائد مقر "خاتم الأنبياء(ص)" المركزي، اللواء "غلام علي رشيد"، عزم وزارة الدفاع على متابعة حركة تطور الصناعات الدفاعية والعسكرية في المنطقة والعالم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد مقر خاتم الانبياء (ص) المركزي، اللواء "غلام علي رشيد" التقى، بوزير الدفاع "محمد رضا آشتياني"، في مقر وزارة الدفاع، وتبادلا أطراف الحديث مؤكدين على ضرورة التعامل البنّاء بين المقر ووزارة الدفاع.

وأعرب اللواء رشيد، خلال اللقاء، عن أمله الكبير في تعزيز التعاون البنّاء بين مؤسسات الجيش وحرس الثورة الإسلامية والشرطة وهيئة الأركان العامة ومقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي، في سبيل تقوية وتعزيز إقتدار القوات المسلحة الإيرانية.

ومن جانبه أكد وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية؛ شاكراً اللواء رشيد ومن معه؛ على تصميم وزارة الدفاع القوي على رصد حركة تطور الصناعات الدفاعية والعسكرية في المنطقة والعالم.

/إنتهى/

رمز الخبر 1917969
https://ar.mehrnews.com/news/1917969/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 1 + 6 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات