اللواء رشيد: يؤكد على ضرورة إنتاج  أسلحة متطورة ومُفاجئة للعدو

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن قائد مقر خاتم الانبياء (ص) المركزي اللواء "غلام علي رشيد"، التقى بوزير الدفاع الجديد "محمد رضا آشتياني" .

وأثنى اللواء رشيدي خلال كلمة له على حسن اختيار وزير الدفاع الجديد "محمد رضا آشتياني" مشيداً بطريقة تعامله الراقية مع جميع ضباط الجيش وحرس الثورة الإسلامية.

وأضاف رشيد مخاطباً آشتياني: إن شاء الله تتمكن من اتخاذ خطوات كبيرة لتحقيق تدابير القائد العام للقوات المسلحة، بمنهج ثوري وجهادي، في سبيل تطوير القدرات الدفاعية والهجومية خاصة في المجالات ذات الأولوية وإنتاج أسلحة بتقنيات متطورة وقدرات مفاجئة لمواجهة العدو.

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