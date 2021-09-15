شعار نحن قادرون قابل للتحقيق/ مهمة المجموعة75 البحرية أثبتت وهن الضغوط الأمريكية

وأفادت وكالة مهر للأنباء انه وفي رسالة بعثها الى قائد الجيش الايراني اللواء "عبدالرحيم موسوي" قال اللواء "رشيد" ان الرحلة الطويلة التي شاركت فيها المدمرة "سهند" المصنوعة في الداخل بشكل كامل وسفينة الاسناد "مكران" في مياه المحيط الاطلسي اثبتت ان شعار (نحن قادرون ) قابل للتحقيق بالتوكل على الله والاستناد الى اوامر وتوجيهات قائد الثورة الاسلامية.

واضاف اللواء رشيد ان قطع مسافة 45000 كيلومتر في البحار والمحيطات على مدى اربعة اشهر وتمكن المجموعة البحرية 75 من اجتياز ثلاثة محيطات وثلاث قنوات مهمة وثمانية مضايق والمرور قرب سواحل 55 دولة دون الحاجة الى مساعدة الآخرين ودون الرسو في اي ميناء ، كل ذلك سيعزز من قدرات القوة البحرية للجيش الايراني ، كما انه اثبت امكانات وقابليات هذه القوة في حماية الأمن البحري وخطوط التجارة البحرية وعمليات الأمداد ، اضافة الى تقوية وتعزيز التعاون مع الدول الصديقة.

وكانت هذه المجموعة البحرية قد انطلقت يوم 2 ايار/مايو الماضي في رحلة بحرية بهدف توفير الامن لخطوط الملاحة البحرية وتعزيز الدبلوماسية البحرية وعبرت المحيط الهندي والمحيط الاطلسي الجنوبي والشمالي وشاركت في مراسم ذكرى تاسيس القوة البحرية الروسية في ميناء سان بطرسبورغ.

وعادت هذه المجموعة الى المياه الاقليمية الايرانية بعد رحلة بحرية استغرقت 133 يوما من الابحار في المياه الحرة والمحيطات قطعت خلالها مسافة 44 الف كم.

وحظيت هذه المجموعة البحرية حين عودتها باستقبال قطعتين حربيتين من المنطقة الاولى للقوة البحرية وطائرتين مقاتلتين من قاعدة "الشهيد عبدالكريمي" التابعة للقوة الجوية للجيش في بندرعباس.

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