ايران تعتمد استثمارات أجنبية بواقع 2 مليار دولار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الاعلان جاء في الاجتماع الـ 251 لهيئة الاستثمار الاجنبي الايرانية، حيث شهد اقرار 68 مشروع استثمارات اجنبية تشمل 42 مشروعا جديدا و26 مشروعا يتعلق بمشاريع فرعية كتعديل رخصة الاستثمار، تمديدها وتسديد الدفعات ونقل ارباح اسهم المستثمرين الاجانب.

وتشمل الاستثمارات المعتمدة قطاعات الصناعة والمعادن والبتروكيماويات والادوية والاجهزة الطبية والبناء والزراعة والسياحة والشحن والنقل والطاقة والخدمات في 15 محافظة ايرانية.

يذكر ان هيئة الاستثمار الاجنبي تضم كل من وكيل وزير الخارجية والمدير المساعد لمنظمة الادارة والتخطيط ومساعد محافظ البنك المركزي لشؤون النقد الاجنبي ومدراء الغرف التجارية والصناعية.

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