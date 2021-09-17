منتخب الطائرة الإيراني يسحق تايوان بثلاثية ويتأهل إلى الدور نصف النهائي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تمكنت ايران في هذه المباراة التي جرت اليوم الجمعة من التغلب على تايوان (الصين تايبه) بثلاثة مجموعات (25/10 ، 25/23 و25/11)، لتتصدر مجموعتها في الدور الثاني.

وتأهلت كذلك تايوان الى الدور نصف النهائي بعد ان احتلت المركز الثاني.

وكانت ايران قد فازت في مبارايتها الاربعة السابقة بنتيجة مشابهة 3- صفر على كل من هونغ كونغ، تايلند، باكستان ، وكوريا الجوبية.

وضمن المجموعة نفسها تغلبت باكستان على كوريا الجنوبية 3-صفر، لتحتل المركز الثالث.

يذكر ان الايراني رحمان محمدي راد يدرب منتخب باكستان.

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