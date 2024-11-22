بصاروخ "فلسطين 2" الفرط صوتي.. القوات المسلحة تقصف قاعدة "نيفاتيم" الجوية الصهيونية في النقب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في بيان تلاه ناطق القوات المسلحة، خلال المسيرات المليونية التي شهدتها العاصمة صنعاء نصرة لفلسطين ولبنان، أوضح العميد يحيى سريع أن العملية نفذت بصاروخ باليستي فرط صوتي "فلسطين2" وحققت هدفها بنجاح بفضل الله.

وأشارت القوات المسلحة إلى أن العملية تأتي انتصاراً لمظلوميةِ الشعبينِ الفلسطينيِّ واللبنانيِّ وإسناداً للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية، وفي إطارِ المرحلةِ الخامسةِ من التصعيدِ، مؤكدة أن عملياتها لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان.

نص البيان:

بيانٌ صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

قال تعالى: {یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡكُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ } صدقَ اللهُ العظيم

انتصاراً لمظلوميةِ الشعبينِ الفلسطينيِّ واللبنانيِّ وإسناداً للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية

وفي إطارِ المرحلةِ الخامسةِ من التصعيدِ

نفذت القوة الصاروخية في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً استهدفتْ قاعدةَ نيفاتيم الجويةَ التابعةَ للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ النقب جنوبيَّ فلسطينَ المحتلة.

وقد نُفذتِ العمليةُ بصاروخ باليستي فرط صوتي فلسطين2، وحققتْ العملية هدفها بنجاحٍ بفضلِ الله .

إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ ورداً على جرائمِ العدوِّ الصهيونيِّ في غزةَ ولبنانَ سوفَ تواصلُ عملياتِها العسكريةَ وإنَّ هذه العملياتِ لن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن قطاعِ غزةَ ووقفِ العدوانِ على لبنان.

واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير

عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً

والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة

صنعاء 20 من جمادَى الأولى 1446للهجرة

الموافق للـ 22 نوفمبر 2024م

صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية

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