الرئيس الطاجيكي يستقبل نظيره الإيراني بترحيب رسمي في القصر الرئاسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي الذي توجه الى طاجيكستان لحضور قمة شنغهاي، قام بزيارة رسمية لنظيره الطاجيكي صباح اليوم السبت .

وفي مراسم الترحيب الرسمي بعد عزف النشيد الوطني للبلدين تم معارفة الوفود الرفيعة المستوى لبعضهما البعض، كما حضر رئيس الوزراء ورئيس البرلمان في طاجيكستان في هذا المراسم.

عقب مراسم الترحيب الرسمية، بدأ رئيسا إيران وطاجيكستان محادثات ثنائية وايضا ستجرى محادثات مشتركة بين الوفود الرفيعة المستوى ومن ثم توقيع وثائق تعاون بين البلدين.

وفي نهاية الاجتماعات، سيشرح رئيسا إيران وطاجيكستان نتائج وإنجازات الاجتماعات والمحادثات بين الجانبين.

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