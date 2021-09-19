الأمين العام للنجباء يلتقي رئيس هيئة الحشد الشعبي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح مكتب الاعلام والعلاقات لحركة النجباء في الجمهورية الاسلامية الإيرانية، أن الأمين العام للنجباء حضر في مقر رئاسة هيئة الحشد الشعبي والتقى بـ"أبي فدك المحمداوي" وناقش معه أوضاع العراق.

وجرى خلال اللقاء بحث وتبادل وجهات النظر حول أهم القضايا الأمنية بما في ذلك ضرورة الطرد غير المشروط للقوات الأجنبية من الأراضي العراقية.

وأشار الشيخ "أكرم الكعبي" في هذا اللقاء، إلى الصلة التي لا تنفصم بين فصائل المقاومة العراقية وهيئة الحشد الشعبي، مؤكدا مشاركة حركة النجباء في عمليات الحشد الشعبي ضد فلول داعش.

كما أشاد رئيس هيئة الحشد الشعبي بدور النجباء في تخليص البلاد من الإرهاب التكفيري، واحيا ذكرى الشهداء والمقاتلين المخلصين التابعين للحركة.

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