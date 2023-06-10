رئيس الوزراء العراقي: الحشد الشعبي يمثل ركنا أساسيا في المؤسسة الأمنية العراقية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان، أن "السوداني، اجرى صباح اليوم السبت، زيارة إلى مقر هيئة الحشد الشعبي، وترأس حال وصوله اجتماعًا أمنيًّا مع قيادة العمليات والمعاونيات والأركان".

وقدّم السوداني، وفقاً للبيان، "التهنئة إلى أبطال الحشد الشعبي بمناسبة الذكرى السادسة لتشكيله"، مستذكراً "ملاحم الحشد البطولية التي دوّنها بتضحياته الجليلة وهو يقارع الإرهاب، إلى جانب قواتنا الأمنية البطلة".

واشار الى أنّ "المواجهة مع الإرهاب وحّدت الشعب العراقي، بعد موجة من المشاريع الطائفية المتطرّفة التي استهدفت نسيج المجتمع"، مبينًا أنّ "فتوى الجهاد الكفائي تُوّجت بالنصر المؤزر المطرز بدماء الشهداء والجرحى الأبطال، وانتهت بطرد العصابات التكفيرية، وبهذه المناسبة حريٌّ بنا استذكار الشهداء قادة النصر وتضحياتهم الكبيرة، للدفاع عن الدولة ونظامها الديمقراطي".

وأشاد بـ"هيئة الحشد الشعبي التي باتت تشكل اليوم ركنًا أساسًا من أركان المؤسسة الأمنية العسكرية"، لافتاً الى أن "الحكومة بصدد إقرار قانون التقاعد العسكري، الذي سيضمن حقوق جميع منتسبي القوات الأمنية، ومنهم منتسبو الحشد الشعبي".

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