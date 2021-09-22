  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
٢٢‏/٠٩‏/٢٠٢١, ٩:٤٧ م

عبر تغريدةٍ له؛

الشيخ عيسى قاسم: رأينا يتمثل بانبثاق برلمان ينبع من الإرادة الحرة للشعب

الشيخ عيسى قاسم: رأينا يتمثل بانبثاق برلمان ينبع من الإرادة الحرة للشعب

دعا مرجع الدين البحريني "آية الله عيسى قاسم" اليوم الاربعاء، الى اقامة استفتاء شعبي حر بهذا البلد، داعياً إلى وضوع التطبيع مع الكيان الصهيوني او اي موضوع آخر في الإستفتاء.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ورد في تغريدة كتبها آیة الله عیسی قاسم على حسابه الشخصي في موقع تويتر: إنه من اجل فهم ثقل المعارضة في البحرين يكفي اقامة استفتاء شعبي حر حتى لو كان بشأن المواضيع ذات الخلاف بين الشعب والحكومة ليتبين ان الشعب في واد والحكومة في واد آخر.

واضاف: ضعوا موضوع التطبيع مع الكيان الصهيوني او اي موضوع آخر في الاستفتاء الحر.

وكان آية الله عيسى قاسم قد كتب في تغريدة أخرى: إن الكثير من رجال الحكومة يقولون إن الحوار لا يمكن إلا تحت سقف البرلمان، وإذا كنا نعني ان برلمان الدولة مثل البرلمان الحالي الذي يعتمد على قرارات نظام الحكم فهذا هو عين الديكتاتورية.

وتابع: إن رأينا الإيجابي يتمثل بانبثاق برلمان ينبع من الإرادة الحرة للشعب، انضموا إلى الناس بهذا الصدد.

/انتهى/

رمز الخبر 1918200
https://ar.mehrnews.com/news/1918200/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 1 + 12 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات