الشيخ عيسى قاسم: رأينا يتمثل بانبثاق برلمان ينبع من الإرادة الحرة للشعب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ورد في تغريدة كتبها آیة الله عیسی قاسم على حسابه الشخصي في موقع تويتر: إنه من اجل فهم ثقل المعارضة في البحرين يكفي اقامة استفتاء شعبي حر حتى لو كان بشأن المواضيع ذات الخلاف بين الشعب والحكومة ليتبين ان الشعب في واد والحكومة في واد آخر.

واضاف: ضعوا موضوع التطبيع مع الكيان الصهيوني او اي موضوع آخر في الاستفتاء الحر.

وكان آية الله عيسى قاسم قد كتب في تغريدة أخرى: إن الكثير من رجال الحكومة يقولون إن الحوار لا يمكن إلا تحت سقف البرلمان، وإذا كنا نعني ان برلمان الدولة مثل البرلمان الحالي الذي يعتمد على قرارات نظام الحكم فهذا هو عين الديكتاتورية.

وتابع: إن رأينا الإيجابي يتمثل بانبثاق برلمان ينبع من الإرادة الحرة للشعب، انضموا إلى الناس بهذا الصدد.

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