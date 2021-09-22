وفد من علماء الدين الفلسطينيين في كربلاء يؤكدون على زوال المُحتل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن قناة الميادين، ان وفد ضم علماء دين فلسطينيين من كربلاء في العراق اكدوا على ان اسرائيل إلى زوال، مرددين هتافات تنديد لاسرائيل والولايات المتحدة، وتأكيد على وحدة المسلمين.

وقال عضو وفد العلماء الفلسطينيين الشيخ سعيد قاسم، ان: "التفاعل في الصحن الحسيني فاق التوقع".

واضاف ان التفاعل كان كبيراً جداً في الصحن الحسيني بكربلاء، مع نداءات تحرير فلسطين، واكد على اننا سنستكمل زيارتنا للعراق بالتنسيق مع المرجعيات والفعاليات وسنتابع هذه المسيرة كل عام.

واثناء حضور الوفد إلى الصحن الحسيني إستمعوا إلى خطبة سماحة آية الله السيد مرتضى القزويني، ليتوجهو بعدها لزيارة المرجع الديني الكبير سماحة السيد محمد تقي المدرسي الذي رحب بهم وألقى كلمة في الحضور.

ومن المقرر أن ينضم الوفد إلى افتتاح موكب نداء الاقصى، الذي سيقام على الطريق بين مدينتي النجف وكربلاء يوم غد الخميس.

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