جانب من فعاليات أربعينية سيد الشهداء عليه السلام في العاصمة طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، أن هذا التقرير يعرض مجموعة من الفيديوهات، وهي عبارة عن عمل مسرحي نظمته إحدى المؤسسات الثقافية الإيرانية في العاصمة طهران.

ويسرد العمل الذي أقيم في "مسرح المدينة" وسط العاصمة طهران، مظلومية الإمام الحسين وآل بيته الأطهار عليهم السلام.

وينقل لكم لقطات خلّدها التاريخ عندما سُبيت أحرار بيت النبوّة عليهم السلام إلى الطاغية يزيد في الشام.

يحيى الحقُّ وإن مات الأجساد، ويموت الباطل وإن بقيت الأجساد، الحقُّ طودٌ لا يحلحل ركنه ومكابرات المُبطلين سوافي، تبقى المبادئ وإن عفت الدهور، ويفنى الباطل ملوكٌ وجنودٌ وقصور، تنتصرُ إرادة الله دوماً وإرادةُ الظالمين إلى ثبور، ليريهم اللهُ منهم ماكانوا يحذرون.

يومُ عاشوراء ثورات مثيرة وأيامٌ خطيرة ونتائجُ رائعةٌ ومروّعة وإرادةُ الله فيها منّةٌ وتمكين وعاقبتُها لعباد الله المُتّقين؛ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ...

/انتهى/