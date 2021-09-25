فتح منفذ" شلامجة" لإدخال الزائرين الإيرانيين إلى العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن السلطات العراقية فتحت منفذ "شلامجة" بشكل مؤقت لإدخال مجموعة من الزائرين الإيرانيين.

وأضاف أن الدخول يشمل الزائرين العالقين على الحدود فقط، ولن تبقى المنافذ مفتوحة بشكل مستمر.

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