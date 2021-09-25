فتح منفذ" شلامجة" لإدخال الزائرين الإيرانيين إلى العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن السلطات العراقية فتحت منفذ "شلامجة" بشكل مؤقت لإدخال مجموعة من الزائرين الإيرانيين.
وأضاف أن الدخول يشمل الزائرين العالقين على الحدود فقط، ولن تبقى المنافذ مفتوحة بشكل مستمر.
/انتهى/
فتحت السلطات العراقية منفذ شلامجة أمام الزائرين الإيرانيين الذين توافدوا لزيارة كربلاء في أربعينية الإمام الحسين (ع).
وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن السلطات العراقية فتحت منفذ "شلامجة" بشكل مؤقت لإدخال مجموعة من الزائرين الإيرانيين.
وأضاف أن الدخول يشمل الزائرين العالقين على الحدود فقط، ولن تبقى المنافذ مفتوحة بشكل مستمر.
/انتهى/
تعليقك