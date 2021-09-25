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٢٥‏/٠٩‏/٢٠٢١, ٤:٢٦ م

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فتح منفذ" شلامجة" لإدخال الزائرين الإيرانيين إلى العراق

فتح منفذ" شلامجة" لإدخال الزائرين الإيرانيين إلى العراق

فتحت السلطات العراقية منفذ شلامجة أمام الزائرين الإيرانيين الذين توافدوا لزيارة كربلاء في أربعينية الإمام الحسين (ع).

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن السلطات العراقية فتحت منفذ "شلامجة" بشكل مؤقت لإدخال مجموعة من الزائرين الإيرانيين.

وأضاف أن الدخول يشمل الزائرين العالقين على الحدود فقط، ولن تبقى المنافذ مفتوحة بشكل مستمر.

/انتهى/

رمز الخبر 1918266
https://ar.mehrnews.com/news/1918266/

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