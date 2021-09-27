  1. الاقلیمیة
  2. دول الجوار
٢٧‏/٠٩‏/٢٠٢١, ٤:٢٥ م

اليوم الاثنين؛

السلطات العراقية تعلن عن إغلاق منفذين زرباطية والشلامجة

السلطات العراقية تعلن عن إغلاق منفذين زرباطية والشلامجة

أعلنت السلطات العراقية، يوم الاثنين، إغلاق منفذ زرباطية الحدودي مع إيران ضمن محافظة واسط، أمام دخول الزائرين الإيرانيين إلى البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان هذا ثاني منفذ حدودي مع إيران، تعلن السلطات العراقية إغلاقه أمام الإيرانيين، بظرف ساعات، إذ اتخذت بوقت سابق من اليوم، إجراء مشابهاً في منفذ الشلامجة ضمن محافظة البصرة.

ويقع منفذ زرباطية الحدودي مع إيران، إلى الشمال الشرقي من قضاء بدرة ضمن محافظة واسط، ويبعد عنه بمسافة 18 كم.

وأبلغ مصدر مطلع وكالة شفق نيوز، أن "قرار إغلاق المنفذين زرباطية والشلامجة، صدر عن هيئة المنافذ الحدودية العراقية"، من دون ذكر أسباب الإغلاق أو المدة المقررة له.

وكانت منظمة الحج والزيارة الإيرانية، قد أعلنت بوقت سابق من يوم الاثنين، تفويج أكثر من 80 ألف زائر إلى العراق، للمشاركة في مراسم الزيارة الأربعينية.

وأشار مدير المنظمة علي رضا رشيديان، إلى مشكلات رافقت دخول الزائرين براً عبر منفذي الشلامجة ومهران.

/انتهى/

رمز الخبر 1918333
https://ar.mehrnews.com/news/1918333/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 8 + 6 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات