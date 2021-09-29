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٢٩‏/٠٩‏/٢٠٢١, ١٠:٣٦ ص

في بطولة اسيا لكرة الطاولة؛

منتخب كرة الطاولة الوطني يهزم سيّدات جزر المالديف

منتخب كرة الطاولة الوطني يهزم سيّدات جزر المالديف

أنهى المنتخب الإيراني لكرة الطاولة للسيدات، جولته بالفوز على جزر المالديف في بطولة اسيا لكرة الطاولة المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تأهل المنتخب الوطني الايراني لكرة الطاولة للسيدات مساء امس الثلاثاء من المجموعة الثانية الى الدور ربع النهائي بعد فوزه على اندونيسيا بنتيجة 2-3 وهزيمة جزر المالديف في أول مباراته.

وفي هذه المباراة حققت "ندا شاهسواري " فوزين وفازت "مهشيد أشتري" على نظيرتها الإندونيسية. ومن المقرر ان تنافس سيدات المنتخب الوطني الايراني لكرة الطاولة اليوم الاربعاء منتخب كازاخستان.

وانطلقت امس الثلاثاء منافسات بطولة آسيا للرجال والسيدات في نسختها رقم 25 بمشاركة 194 لاعبا ولاعبة يمثلون 30 دولة آسيوية في قطر، وتستمر منافساتها حتى 5 تشرين أول/ أكتوبر المقبل، كما أنها مؤهلة لبطولة كأس العالم التي تستضيفها الصين العام المقبل.

/انتهى/

رمز الخبر 1918393
https://ar.mehrnews.com/news/1918393/

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