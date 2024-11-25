سي ان ان: نتنياهو يوافق مبدئيا على وقف إطلاق النار مع حزب الله

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن سي ان ان، أن مصدر مطلع على المفاوضات، اليوم الأثنين، اعلن أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو وافق على اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله اللبناني "من حيث المبدأ"، خلال مشاورات أمنية جرت، مساء الأحد، مع مسؤولين إسرائيليين.

وأفاد المصدر إن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال لديه تحفظات على بعض تفاصيل الاتفاق، والتي يُتوقع أن يتم نقلها إلى الحكومة اللبنانية، الاثنين.

وأضاف أنه ما تزال هذه التفاصيل وغيرها قيد التفاوض، في حين أكدت مصادر عديدة أن الاتفاق لن يكون نهائيا حتى يتم حل جميع القضايا.

وتابع يتعين أن يوافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على اتفاق وقف إطلاق النار، وهو ما لم يتم بعد.

وقالت مصادر مطلعة على المفاوضات، إن المحادثات تتجه على ما يبدو بشكل إيجابي نحو اتفاق، لكنها أقرت أيضًا أنه مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله في تبادل إطلاق النار، فإن خطأ واحدا قد يقلب المحادثات رأسا على عقب.

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