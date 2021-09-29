تفعيل ممر النقل والشحن "شمال-جنوب" الدولي بین طهران وموسكو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أقيم الاجتماع المشترك لتنشيط ممر النقل والشحن "شمال-جنوب" الدولي بالتركيز على المناطق الحرة في إيران وروسيا، بحضور أمين المجلس الأعلى للمناطق التجارية-الصناعية الحرة والاقتصادية الخاصة بإيران "سعيد محمد" وممثلين عن الحكومة الروسية في أمانة المجلس الأعلى بإيران.

وعقد الاجتماع من أجل توفير استراتيجيات ومقترحات بين الجانبين الإيراني والروسي بهدف تسريع إطلاق الممر الدولي "شمال جنوب"، وكذلك جذب الاستثمار وتنمية ميناء "كاسبين".

وأشار أمين المجلس الأعلى للمناطق التجارية-الصناعية الحرة والاقتصادية الخاصة بإيران، إلى اهمية التركيز على تعاون الأطراف في تسريع إطلاق ممر شمال جنوب، قائلا: بالنظر إلى الأهداف المشتركة لإيران وروسيا في المجالات الاقتصادية والأمنية، يمكننا تسريع هذا التعاون.

وتطرق سعيد محمد للأبعاد الاقتصادية والجيوسياسية للممر شمال جنوب، مبينا أن من خلال إطلاق هذا الممر فيما يخص القضايا الاقتصادية، سنرى تحقق زيادة نوعية وسائل النقل، وتقليل الوقت، وتوفير تكاليف إضافية، فضلا عن الأبعاد الاستراتيجية والأمنية.

ولفت أن تطوير هذا المشروع وتسريعه لا يجني فقط التنمية الاقتصادية لإيران وروسيا، ولكن بالنسبة لبلدان أخرى في المنطقة، خصوصا في الصين والهند، وسوف تستفيد أيضا من هذه التعاون المشترك.

يذكر ان مشروع ممر "شمال-جنوب" يربط شمال اوروبا بشرق آسيا عن طريق ايران وآذربيجان وروسيا وهدفه مبدئيا هو ترانزيت 5 ملايين طن من السلع سنويا.

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