"حماس" تعلق على استقبال البحرين وزير خارجية الإحتلال لافتتاح سفارة تل أبيب في المنامة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الناطق باسم حركة "حماس" علّق على استقبال النظام البحريني لوزير خارجية الإحتلال بالقول: "استقبال النظام البحريني وزير خارجية الاحتلال لافتتاح سفارة صهيونية في المنامة، امتداد لخطيئة توقيع اتفاقات التطبيع".

وتابع قاسم في تصريح صحفي: "يتزامن افتتاح سفارة للاحتلال في المنامة مع جريمة ارتكبها جيش الاحتلال بإعدامه إحدى نساء فلسطين على بوابات المسجد الأقصى، وهو ما يشكل تشجيعا للاحتلال على مواصلة جرائمه بحق شعبنا الفلسطيني ومقدسات الأمة".

ودعا الناطق باسم حركة "حماس" "كل القوى الحية في الأمة أن تعلي صوتها الرافض للتطبيع مع الاحتلال الذي لا يخدم إلا المصالح الصهيونية وروايته الاستعمارية".

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