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٣٠‏/٠٩‏/٢٠٢١, ٤:١٤ م

"حماس" تعلق على استقبال البحرين وزير خارجية الإحتلال لافتتاح سفارة تل أبيب في المنامة

"حماس" تعلق على استقبال البحرين وزير خارجية الإحتلال لافتتاح سفارة تل أبيب في المنامة

قال الناطق باسم حركة "حماس"،حازم قاسم، اليوم الخميس، إن "استقبال النظام البحريني وزير خارجية الاحتلال لافتتاح سفارة صهيونية بالمنامة جريمة قومية ضد مصالح الأمة".

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الناطق باسم حركة "حماس" علّق على استقبال النظام البحريني لوزير خارجية الإحتلال بالقول: "استقبال النظام البحريني وزير خارجية الاحتلال لافتتاح سفارة صهيونية في المنامة، امتداد لخطيئة توقيع اتفاقات التطبيع".

وتابع قاسم في تصريح صحفي: "يتزامن افتتاح سفارة للاحتلال في المنامة مع جريمة ارتكبها جيش الاحتلال بإعدامه إحدى نساء فلسطين على بوابات المسجد الأقصى، وهو ما يشكل تشجيعا للاحتلال على مواصلة جرائمه بحق شعبنا الفلسطيني ومقدسات الأمة".

ودعا الناطق باسم حركة "حماس" "كل القوى الحية في الأمة أن تعلي صوتها الرافض للتطبيع مع الاحتلال الذي لا يخدم إلا المصالح الصهيونية وروايته الاستعمارية".

/إنتهى/

رمز الخبر 1918439
https://ar.mehrnews.com/news/1918439/

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