خطيب زادة: إيران تدين ترحيب الحكام البحرينيين لوزير خارجية الاحتلال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار المتحدث باسم الوزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة بشأن زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي لبحرين إلى التصرف المذل لحكام البحرين في نشر العلاقات مع النظام الصهيوني. التي تختلف تماما مع سلوك أهل البحرين الشرفاء والأحرار.

وأدان خطيب زادة أي نوع من التصرفات لتمهيد الطريق لاستقرار الوجود المدمر للنظام الصهيوني في المنطقة من أجل خلق المزيد من التوتر وانعدام الأمن.

وأعرب المتحدث باسم السلك الدبلوماسية عن أسفه لتجاهل حكام البحرين للجرائم اليومية التي يرتكبها النظام الصهيوني بحق شعب فلسطين المظلوم ولكن الصامد، قائلاً إن مثل هذه الأعمال لن تزيد من شرعية النظام الصهيوني ولن تؤثر على عقايدنا لتحرير القدس الشريف باعتباره القبلة الأولى لمسلمي العالم.

وأكد خطيب زاده أن هذه وصمة عار وخزي لن تزول ابدا عن جبين الحكام البحرينيين وقال: "إن شعوب المنطقة ستواصل معارضة عملية تطبيع العلاقات مع النظام الصهيوني".

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