حزب الله يسقط طائرة مسيرة صهيونية

وقالت المقاومة الإسلامية، في بيان صادر عن الإعلام الحربي، إن "مجاهدي المقاومة الإسلامية تمكّنوا، عند الساعة 13:55من عصر اليوم الخميس، من إسقاط طائرة مسيّرة لجيش العدو الإسرائيلي في وادي مريمين في خراج بلدة ياطر جنوبي لبنان، عبر استهدافها بالأسلحة الملائمة".

يُشار إلى أن الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، هدَّد الاحتلال الإسرائيلي سابقاً بالتصدي للطائرات المسيّرة. وقال، خلال كلمة له عام 2019، إنه "من الآن فصاعداً سنواجه الطائرات المسيّرة الإسرائيلية عندما تدخل سماء لبنان، وسنعمل على إسقاطها".

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