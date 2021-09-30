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٣٠‏/٠٩‏/٢٠٢١, ١١:٣٢ م

اليوم الخميس؛

حزب الله يسقط طائرة مسيرة صهيونية

حزب الله يسقط طائرة مسيرة صهيونية

أعلنت المقاومة الإسلامية عن إسقاط طائرة مسيّرة لجيش الاحتلال في وادي مريمين في خراج بلدة ياطر جنوبي لبنان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان إسقاط "مسيّرة إسرائيلية جنوبي لبنان"، وقالت إن "مجاهدينا أسقطوا مسيّرة للعدو في خراج بلدة ياطر جنوبي لبنان بالأسلحة الملائمة".

وقالت المقاومة الإسلامية، في بيان صادر عن الإعلام الحربي، إن "مجاهدي المقاومة الإسلامية تمكّنوا، عند الساعة 13:55من عصر اليوم الخميس، من إسقاط طائرة مسيّرة لجيش العدو الإسرائيلي في وادي مريمين في خراج بلدة ياطر جنوبي لبنان، عبر استهدافها بالأسلحة الملائمة".

وفي تموز/يوليو الماضي، أعلن الاحتلال الإسرائيلي سقوط مسيّرة إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية "نتيجة عطل فني".

يُشار إلى أن الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، هدَّد الاحتلال الإسرائيلي سابقاً بالتصدي للطائرات المسيّرة. وقال، خلال كلمة له عام 2019، إنه "من الآن فصاعداً سنواجه الطائرات المسيّرة الإسرائيلية عندما تدخل سماء لبنان، وسنعمل على إسقاطها".

/انتهى/

رمز الخبر 1918448
https://ar.mehrnews.com/news/1918448/

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