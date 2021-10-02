وصول عاصفة استوائية دوّارة على الساحل الجنوبي الشرقي لإيران/ مرفق بالفيديو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المدير العام للحماية والسلامة البحرية بمنظمة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية نادر بسنديدة تحدث في كلمة له مع مراسل مهر عن الوضع الأخير للعاصفة الستوائية الدوارة على شواطئ مكران، وقال: "هذه العاصفة حاليًا بالقرب من شواطئ جابهار، لكن معظم قوتها في البحر".

وأضاف المدير العام للحماية والسلامة البحرية بمنظمة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية: "هذه العاصفة تتحرك باتجاه سواحل إيران".

وقال بسنديدة: "منذ يوم الثلاثاء الماضي عندما تلقت منظمة الموانئ نبأ احتمالية حدوث عاصفة استوائية دوارة، كان من الصعب التنبؤ بنماذج هذه العاصفة وتمت دراسة 4 نماذج لهذه العاصفة، وقد درسنا أصعب المواقف التي تحدث في مياه إيران لدخول بحر عمان وشواطئ مكران".

وتابع: "هذه الفرضية تم تنفيذها إلى حد ما والعاصفة دخلت مياه إيران، وبناءً على ذلك، أبلغنا جميع المؤسسات والمنظمات والهيئات المهتمة بشواطئ مكران؛ قمنا على الفور بتشكيل لجنة أزمة الأعاصير في منظمة الموانئ، والتي تضمنت هيئة الأرصاد الجوية، ومصايد الأسماك، والبيئة، والشركات البحرية، والشركة الوطنية لناقلات النفط، والقوات المسلحة".

وذكَّر بسنديدة أن منظمة الموانئ اتخذت إجراءات لتأمين معدات الموانئ والأرصفة؛ مبينا أنه "قمنا بتأمين حركة النقل البحري، وأجبرت مصائد الأسماك جميع الصيادين على العودة إلى الشاطئ".

وقال "لم نتلق أي تقارير عن سقوط ضحايا أو فقد بسبب الإعصار". وأشار إلى أن "عدم تعرضنا لأي ضرر يرجع إلى الجاهزية التي أوجدناها، ولو أننا لم نعط هذه الجاهزية للجهات والمنظمات ذات الصلة لكنا بالتأكيد تكبدنا خسائر فادحة".

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