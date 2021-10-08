العراق.. انطلاق عملية التصويت الخاص في الانتخابات البرلمانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يشمل التصويت الخاص منتسبي الأجهزة الأمنية والنزلاء والنازحين، فيما يجرى الاقتراع العام يوم الأحد المقبل في عموم العراق والذي يتنافس فيه 3249 مرشحا و21 تحالفا، و109 أحزاب.

وأكدت وزارة الدفاع أن عملية التصويت الخاص تسير بسلاسة، وقال آمر فوج الانضباط العسكري الثاني في وزارة الدفاع العقيد يحيى خلف حسن إن "العملية الانتخابية سهلة جدا وسلسة، وهناك تعاون كبير من مفوضية الانتخابات".

وأشار المسؤول العسكري الى أن "القوات الأمنية وفرت الحماية لجميع المراكز الانتخابية".

وفي إقليم كردستان العراق فتحت نحو 3000 مركز اقتراع أبوابها لاستقبال أفراد وزارة الداخلية ووزارة البيشمركة والنازحين في عملية التصويت الخاص، والذين يبلغ عددهم حوالي 90 ألف عنصر من القوات الأمنية و20 ألف نازح.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية

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