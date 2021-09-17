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١٧‏/٠٩‏/٢٠٢١, ١٠:١٦ ص

توجيه من أمنية الانتخابات العراقية بشأن يوم الاقتراع

توجيه من أمنية الانتخابات العراقية بشأن يوم الاقتراع

وجهت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات العراقية، يوم الخميس، يتعلق بنقل ذوي الاحتياجات وكبار السن بيوم الاقتراع.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال الناطق باسم اللجنة، العميد غالب العطية، في بيان، إن "اللجنة الأمنية العليا للانتخابات قررت تقديم تسهيلات لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن في يوم الانتخابات".

وأضاف ان "رئيس اللجنة الامنية العليا للانتخابات الفريق اول الركن عبد الامير الشمري أصدر توجيهات للقوات الامنية المكلفة بحماية المراكز الانتخابية في جميع المحافظات بتسهيل حركة ونقل ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن في يوم الانتخابات المزمع اجراءها في العاشر من تشرين الأول المقبل للادلاء باصواتهم".

وبين أن "القوات الأمنية المكلفة بأمن الانتخابات قد انهت كامل استعداداتها الأمنية من أجل توفير بيئة انتخابية آمنة تضمن سير العملية الانتخابية على أكمل وجه".

/انتهى/

رمز الخبر 1918013
https://ar.mehrnews.com/news/1918013/

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