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٠٩‏/١٠‏/٢٠٢١, ٥:٤٥ م

بمناسبة أسبوع الشرطة؛

الأدميرال سيّاري: قوّات الشرطة تمثل أعلى تجلّيات الإنضباط والأمن

الأدميرال سيّاري: قوّات الشرطة تمثل أعلى تجلّيات الإنضباط والأمن

قال الادميرال "حبيب الله سياري"، بمناسبة حلول أسبوع "الشرطة": إن قوّات الشرطة هي قوام المُجتمع، وتُمثّل أعلى تجلّيات النظام والانضباط والأمن والقوّة، بينما وصف رئيس منظمة الدفاع المدني قوات الشرطة بأنها تعكس صورة قوية عن إيران الإٍسلامية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مساعد الشؤون التنسيقية لقائد جيش الجمهورية الاسلامية الإيرانية الأدميرال "حبيب الله سياري" أرسل برقية تهنئة إلى قائد قوّات شرطة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمناسبة أسبوع الشرطة.

ووصف الأدميرال سيّاري قوات الشرطة خلال رسالته بأنها قوام المجتمع وأنها تمثل أعلى تجلّيات النظام والإنضاط والأمن والقوة، وأنهم العين الساهرة الحاملين أرواحهم على أكُفَّهم.

العميد غلام رضا جلالي: قوات الشرطة ركن الدفاع الكامل الأساسي

الأدميرال سيّاري: قوّات الشرطة تمثل أعلى تجلّيات الإنضباط والأمن

وفي نفس السياق أكد رئيس منظمة الدفاع المدني الايراني العميد "غلام رضا جلالي: "أن لأفراد الشرطة المثابرين دور حيوي في تحقيق الدفاع الكامل وعكس صورة قويّة عن إيران الإسلامية".

و جاء في رسالة العميد "غلام رضا جلالي" التي وجّهها إلى قائد قوة شرطة الجمهورية الإسلامية العميد "حسين أشتري" بمناسبة بداية أسبوع الشرطة في إيران: أسبوع الشرطة بمثابة فرصة ذهبية من أجل تقدير أفراد الشرطة المثابرين أصحاب الدور الحيوي في تحقيق الدفاع الكامل وعكس صورة قويّة عن إيران الإسلامية".

/إنتهى/

رمز الخبر 1918716
https://ar.mehrnews.com/news/1918716/

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