الأدميرال سيّاري: قوّات الشرطة تمثل أعلى تجلّيات الإنضباط والأمن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مساعد الشؤون التنسيقية لقائد جيش الجمهورية الاسلامية الإيرانية الأدميرال "حبيب الله سياري" أرسل برقية تهنئة إلى قائد قوّات شرطة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمناسبة أسبوع الشرطة.

ووصف الأدميرال سيّاري قوات الشرطة خلال رسالته بأنها قوام المجتمع وأنها تمثل أعلى تجلّيات النظام والإنضاط والأمن والقوة، وأنهم العين الساهرة الحاملين أرواحهم على أكُفَّهم.

العميد غلام رضا جلالي: قوات الشرطة ركن الدفاع الكامل الأساسي

وفي نفس السياق أكد رئيس منظمة الدفاع المدني الايراني العميد "غلام رضا جلالي: "أن لأفراد الشرطة المثابرين دور حيوي في تحقيق الدفاع الكامل وعكس صورة قويّة عن إيران الإسلامية".

و جاء في رسالة العميد "غلام رضا جلالي" التي وجّهها إلى قائد قوة شرطة الجمهورية الإسلامية العميد "حسين أشتري" بمناسبة بداية أسبوع الشرطة في إيران: أسبوع الشرطة بمثابة فرصة ذهبية من أجل تقدير أفراد الشرطة المثابرين أصحاب الدور الحيوي في تحقيق الدفاع الكامل وعكس صورة قويّة عن إيران الإسلامية".

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