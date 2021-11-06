المرحلة الرئيسية من مناورات "ذوالفقار 1400" المشتركة للجيش الايراني ستبدأ غداً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مساعد الشؤون التنسيقية لقائد جيش الجمهورية الاسلامية الإيرانية الأدميرال حبيب الله سياري ان المراحل الرئيسية والمرحلة العملياتية لمناورات ذوالفقار 1400 المشتركة ستبدأ غدًا بمشاركة القوات الأربعة.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ المراحل التمهيدية والتدريبية من مناورات ذو الفقار 1400 للجيش الايراني في الأيام السابقة والمرحلة الرئيسية والمرحلة التشغيلية لهذه المناورات المشتركة ستقام، بمشاركة الوحدات البرية والدفاع الجوي و القوات البحرية والقوات الجوية في مساحة تزيد عن مليون كيلومتر مربع في جنوب شرق البلاد من شرق جاسك إلى ميناء غواتر من توابع محافظة هرمزغان وسيستان وبلوشستان براً ومن شرق مضيق هرمز إلى مدار 10 درجات شمالاً للمحيط الهندي في البحر وجزء من البحر الأحمر.

وذكر الادميرال سياري أن الغرض من هذه المناورات هو تحسين القدرة القتالية والدفاع لجيش الجمهورية الإسلامية الايرانية من أجل الدفاع عن وحدة أراضي البلاد والثورة ونظام الجمهورية الإسلامية الايرانية.

وأضاف ان توسيع منطقة العمليات، ووجود الوحدات الاستخباراتية التابعة لقوات الجيش، واستخدام المعدات والذخيرة الأصلية والذكية، واستخدام وحدات الاستطلاع والقتال المسيرة في مختلف المجالات، واستخدام القوة الإلكترونية وتشغيل نظام القيادة ومراقبة الجيش الجمهورية الإسلامية الايرانية في منطقة التدريب هي إحدى سمات هذه المناورات.

وفي إشارة إلى مشاركة جميع القوات العسكرية في هذه المناورات، أعرب الأدميرال سياري عن أمله في أن يتمكن الجيش، بدعم من أبناء المنطقة الذين يدعموا دائما القوات المسلحة لاجراء هذه المناورات ان نثبت للجميع ان ابناء ايران مستعدون لمواجهة أي تهديد محتمل لوحدة أراضي الجمهورية الإسلامية ومصالحها.

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