"بلا أرض" فيلم من اخراج ايراني يدخل دور السينما العراقية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان فيلم "بلا أرض" Landless من تأليف واخراج وانتاج "تورج اصلاني"، وانتاج شركة "ماد موفي" MAAD Movie كما شارك في إنتاجه زهرة هالكوت رشید" Raz Halkawt Rashid" من كردستان العراق وسوريا، ومن المقرر عرض الفيلم في عيد الاضحى اي ابتداء من 20 حزيران/يونيو الجاري 2021 في دور السينما في مدن كردستان العراق، وبعد ذلك سيعرض في دور السينما في جميع مدن العراق.

ويُعد فيلم "بلا أرض" العمل الثالث للمخرج الايراني الكردي "تورج اصلاني"، وهو مزيج من الكوادر البارزة من تركيا وسوريا والعراق وإقليم كردستان، وإلى جانب هاني مجتهدي، يتضمن الفيلم ممثلين شاركوا بادوار من اربع لغات: الكردية والتركية والعربية والفارسية؛ ومنهم: شوان عطوف، جاهيد شاهين يالتشين، بولت كاسر، ريكيش شهباز، بنجين علي، نارين محمدي، فرميسك رحيم زاده، هاكار عبدالقادر محمد، طه عبدالكرم، روال نافغوندي، ئاسو رفيق، هورامان وغيرهم من الفنانيين./انتهى/