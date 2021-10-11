المفوضية تعلن عن نسبة المشاركة فی الانتخابات التشريعية العراقیة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت المفوضية في منشور على صفحتها في موقع تويتر؛ إن هذه النسبة احتسبت من "مجموع المحطات المستلمة والبالغة نسبتها 94%" من مراكز الاقتراع، مشيرة إلى أن عدد المصوتين الأولي بلغ أكثر من 9 ملايين شخص.

وجاءت نسبة المشاركة في مدينة دهوك الأعلى بين مختلف المدن العراقية بنسبة 54%، وجاءت محافظة صلاح الدين في المرتبة الثانية بنسبة 48 %.

وأُغلقت، مساء أمس الأحد، صناديق الاقتراع العام في جميع المحافظات العراقية، ضمن أول انتخابات برلمانية مبكرة بعد العام 2003، بعدما فتحت أبوابها للتصويت في تمام الساعة السابعة صباحاً بتوقيت بغداد.

أكد رئيس المفوضية الانتخابية العراقية العليا، جليل عدنان، أن النتائج سوف تصدر "سريعاً وقريباً خلال ساعات قليلة، خلال 24 ساعة". وأضاف أن نسبة المشاركة ستعلن خلال الساعتين المقبلتين.

/انتهى/