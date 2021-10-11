المفوضية تطلب من الصحفيين التوجه إلى الخضراء والاستعداد لمؤتمر بعد قليل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سبق أن أعلنت المفوضية أن اعلان نتائج الانتخابات سيكون في الساعة 3 بعد ظهر اليوم، إلا أن مسؤولة في المفوضية، وجهت رسالة قبل قليل إلى الإعلاميين للتوجه إلى المنطقة الخضراء استعداداً لمؤتمر صحفي.
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طلبت مفوضية الانتخابات، من الصحفيين ووسائل الإعلام التوجه إلى المنطقة الخضراء تحضيراً لمؤتمر سيُعقد في الساعة 12.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سبق أن أعلنت المفوضية أن اعلان نتائج الانتخابات سيكون في الساعة 3 بعد ظهر اليوم، إلا أن مسؤولة في المفوضية، وجهت رسالة قبل قليل إلى الإعلاميين للتوجه إلى المنطقة الخضراء استعداداً لمؤتمر صحفي.
/انتهى/
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