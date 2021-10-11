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١١‏/١٠‏/٢٠٢١, ١١:٢٥ ص

المفوضية تطلب من الصحفيين التوجه إلى الخضراء والاستعداد لمؤتمر بعد قليل

المفوضية تطلب من الصحفيين التوجه إلى الخضراء والاستعداد لمؤتمر بعد قليل

 طلبت مفوضية الانتخابات، من الصحفيين ووسائل الإعلام التوجه إلى المنطقة الخضراء تحضيراً لمؤتمر سيُعقد في الساعة 12. 

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سبق أن أعلنت المفوضية أن اعلان نتائج الانتخابات سيكون في الساعة 3 بعد ظهر اليوم، إلا أن مسؤولة في المفوضية، وجهت رسالة قبل قليل إلى الإعلاميين للتوجه إلى المنطقة الخضراء استعداداً لمؤتمر صحفي.

/انتهى/

رمز الخبر 1918776
https://ar.mehrnews.com/news/1918776/

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