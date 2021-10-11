المفوضية تطلب من الصحفيين التوجه إلى الخضراء والاستعداد لمؤتمر بعد قليل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سبق أن أعلنت المفوضية أن اعلان نتائج الانتخابات سيكون في الساعة 3 بعد ظهر اليوم، إلا أن مسؤولة في المفوضية، وجهت رسالة قبل قليل إلى الإعلاميين للتوجه إلى المنطقة الخضراء استعداداً لمؤتمر صحفي.

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