دمشق تدين التصريحات السافرة لرئيس وزراء الكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكر مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لوكالة الأنبائ السورية اليوم، ان هذه التصريحات تؤكد مجدداً على الطبيعة التوسعية العدوانية للكيان الصهيوني الغاصب وانتهاكه الفاضح لقرارات الشرعية الدولية بخصوص الوضع القانوني للجولان السوري كأرض محتلة.

واضاف المصدر ان مثل هذه التصريحات والسياسات العدوانية لن تستطيع ان تغير من الحقيقة الخالدة بأن الجولان كان وسيبقى عربياً سورياً وهو عائد إلى كنف الوطن الام لا محالة طال الزمن ام قصر وان كل الإجراءات التي تتخذها سلطات الاحتلال الاسرائيلي باطلة وملغاة ولا اثر قانونياً لها.

واختتم المصدر تصريحه بالقول ان الشعب العربي السوري وجيشه الباسل الذي ألحق الهزيمة بالمجموعات الارهابية "ادوات كيان الاحتلال الغاصب" هو اكثر تصميماً وارادةً على تحرير الجولان العربي السوري وافشال كل المخططات والنوايا العدوانية لكيان الاحتلال التوسعي الاستيطاني الاسرائيلي./انتهى/