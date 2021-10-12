100 أسير من "الجهاد الإسلامي" سيبدأون إضراباً عن الطعام اليوم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مسؤول المكتب الإعلامي لحركة "الجهاد الإسلامي"، داوود شهاب، إن "100 أسير من حركة الجهاد الإسلامي سيبدأون إضراباً عن الطعام، في خطوة تصعيدية ضدّ إدارة مصلحة السجون".

وقال شهاب إن "هذه الخطوة تهدف إلى كسر الإجراءات الانتقامية التي اتخذتها مصلحة السجون بحق أسرى الحركة بعد نجاح 6 أسرى، بقيادة محمود العارضة، في كسر تحصينات سجن جلبوع".

وأضاف: "نحن نتابع ما يجري، والحركة تعلن دعمها الكامل لكل الخطوات التي يتخذها الأسرى"، محذراً الاحتلال من أيّ مماطلة في الاستجابة لمطالب الأسرى، ومعتبراً أن "إطالة أمد الإضراب سيعرّض حياة الأسرى المضربين للخطر".

/انتهى/