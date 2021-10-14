سرايا القدس تعلن النفير العام رداً على ما يتعرّض له الأسرى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في بيانها أكّدت سرايا القدس أنها تلقّت "تصريح الأمين العام القائد زياد النخالة حول ما يتعرّض له أسرانا بمسؤولية عالية"، وصرحت أنه "وبعد تصريح القائد. نعلن النفير العام في صفوف مقاتلينا ونحن على جهوزية كاملة ورهن الإشارة".

وجاء بيان سرايا القدس بعد اعلان الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي، زياد النخالة، أن الحركة "لن تترك أبناءها في السجون الصهيونية ضحايا بين أيدي العدو، وأنها ستقف مع الأسرى وتساندهم بكل ما تملك، حتى لو استدعى ذلك أن تذهب إلى الحرب من أجلهم.

وسبق تصريح النخالة إعلان الحركة أن نحو 150 أسيراً من مجاهديها بدأوا بالإضراب المفتوح عن الطعام، معتبرةً أن هذا الإضراب خطوة في التصعيد المتدرّج الذي أقرّه الأسرى في السجون، في معركتهم ضدّ إدارة مصلحة السجون وجهاز "الشاباك".

ومن جهته، قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، إن "الأسرى سيشاركون في الإضراب عن الطعام، لأن العدوان على ا"لجهاد" يعني الحركة الأسيرة، مؤكداً أن الاحتلال عزل أكثر من 100 أسير في الزنزانات في إطار إجراءاته الانتقامية"./انتهى/