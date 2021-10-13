اللواء باقري يبحث اخر التطورات الامنية للمنطقة مع عمران خان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، اللواء محمد باقري، التقى اليوم الاربعاء رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وضرورة رفع حجم التعاون الامني الحدودي والدفاعي بين طهران واسلام اباد، والتطورات في المنطقة وافغانستان.

وخلال اللقاء اشار رئيس الوزراء الباكستاني إلى مباحثاته مع الرئيس الايراني، حجة الاسلام السيد ابراهيم رئيسي، على هامش قمة شنغهاي للتعاون، مصرحا ان اسلام اباد ماضية في وعودها لتعميق العلاقات ولاسيما الحدودية والاقتصادية والعسكرية والامنية مع ايران.

وحول الوضع الراهن في أفغانستان اكد عمران خان ان الازمة الافغانية لن تحل عسكرية وانما ينبغي اشارك جميع التيارات الداخلية من اجل تشكيل حكومة شاملة في هذا البلد.

واشار اللواء باقري الى مباحثاته الهامة اليوم الاربعاء، مع القائد العام ورئيس الاركان العامة للجيش الباكستاني مشدداً على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين الجارين والذي شهد نموا ملحوظاً خلال السنوات الماضية.

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