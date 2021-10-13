اللواء باقري يلتقي بقائد الجيش الباكستاني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري إلى جانب وفد عسكري رفيع المستوى من إيران قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا في روالبندي.

وقبل الاجتماع الرسمي قدم اللواء باقري إكليلا من الزهور في المكان الرمزي للشهداء في مقر قيادة الجيش تقديرا للتضحيات التي قدمتها القوات المسلحة الباكستانية في مكافحة الإرهاب.

وبعد مراسم الترحيب، دخلت وفود عسكرية إيرانية وباكستانية رفيعة المستوى في محادثات رسمية.

واستعرض اللواء محمد باقري والجنرال باجوا آخر التطورات في العلاقات الثنائية الإيرانية الباكستانية، والعلاقات الدفاعية، والتطورات الإقليمية، بما في ذلك أفغانستان.

كما عبرا الطرفين عن ثقتهم في الاتجاه المتنامي للتفاعلات العسكرية والأمنية والحدودية بين البلدين الجارين في السنوات الأخيرة، وقرروا تعزيز هذه التفاعلات.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية مع الجنرال نديم رضا، رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الباكستاني.

كما ناقش الوفد العسكري الرفيع المستوى الايراني مع الوفدالباكستاني تطوير التعاون المشترك ضد الإرهاب، تبادل الكوادر التدريبية، تعزيز إدارة الحدود، تبادل المعلومات وتوسيع المشاورات الدفاعية.

والجدير بذكر ان رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء باقري على رأس وفدا عسكريا رفيع المستوى وصل إلى إسلام أباد الليلة الماضية لتوسيع التعاون المشترك مع باكستان، وحيث كان في استقباله كبار المسؤولين في الجيش الباكستاني والسفير الإيراني في باكستان.

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