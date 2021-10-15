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١٥‏/١٠‏/٢٠٢١, ١٠:١٩ ص

غریب آبادي:

الصمت إزاء برنامج إسرائيل النووي يعطي أعضاء معاهدة عدم الانتشار رسالة سلبية

الصمت إزاء برنامج إسرائيل النووي يعطي أعضاء معاهدة عدم الانتشار رسالة سلبية

استنكر مندوب الجمهورية الاسلامية الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي، الصمت والتجاهل إزاء برنامج "اسرائيل" النووي، ووصفه بأنه يبعث رسالة سلبية لاعضاء معاهدة حظر الانتشار النووي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه کتب غریب آبادي في تغريدة على حسابه الشخصي في تويتر مساء الخميس: في هذه الحالة ما هي فائدة العضوية في معاهدة عدم الانتشار والتنفيذ الكامل لاتفاق الضمانات للوكالة؟ وكيف يمكن النظر للوكالة كمؤسسة جادة ومهنية ومحايدة في حين لا تتابع تنفيذ نظام ضماناتها بصورة مساوية وعادلة لجميع اعضائها؟.

وتابع بالقول: ان الصمت والتغافل تجاه برنامج "اسرائيل" النووي يبعث رسالة سلبية لاعضاء معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT) تقضي بان: العضوية في هذه المعاهدة تساوي القبول باقوى اجراءات التحقق والرقابة في حين ان البقاء خارجها يعني التحرر من اي التزام وانتقاد وحتى الحصول على مكافأة!.

وكان مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي قد قال في تصريح له في الرد على سؤال موجه له من قبل "انرجي اینتلیجنس" وهو انه لماذا تتحدث حول برنامج ايران النووي بهذا القدر الكبير في حين لا تتحدث عن برنامج "اسرائيل" النووي: ان "اسرائیل" ليست عضوا في معاهدة (NPT) وهي حتى لم توقعه في حين ان ايران عضو في المعاهدة ولها التزامات قانونية في هذا المجال.

/انتهى/

رمز الخبر 1918895
https://ar.mehrnews.com/news/1918895/

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