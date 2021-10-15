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١٥‏/١٠‏/٢٠٢١, ١:٠١ م

وسائل إعلام: قتلى وجرحى جراء تفجير انتحاري داخل "حسينية" في قندهار

وسائل إعلام: قتلى وجرحى جراء تفجير انتحاري داخل "حسينية" في قندهار

تتحدث تقارير أولية عن سقوط قتلى وجرحى جراء انفجار هز اليوم الجمعة مسجدا شيعيا في مدينة قندهار جنوب أفغانستان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكدت وسائل إعلام محلية ودولية أن الانفجار دوى وسط حشد من المصلحين داخل المسجد، مثل ما حصل قبل أسبوع في حسينية أخرى في مدينة خان آباد بولاية قندوز شمال البلاد حيث أودى هجوم مماثل بأرواح 120 شخصا على الأقل حسب بعض التقارير.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن مصدر محلي مطلع على الوضع في قندهار قوله إن الحديث يدور عن تفجير انتحاري خلف العديد من القتلى والجرحى.

بدورها، ذكرت وكالة "آسواكا" الأفغانية أن الحصيلة الأولية للانفجار 7 قتلى و13 جريحا.

وأكدت وكالة "فرانس برس" سقوط سبعة قتلى على الأقل جراء الهجوم.

ونشرت وكالة "آماج نيوز" الأفغانية أولى صورة من موقع الحادث.

ولم يتبن أي جهة بعد الهجوم الجديد، لكن من المرجح وقوف تنظيم "داعش" وراءه، خاصة وأنه أعلن مسؤوليته عن تفجير قندوز قبل أسبوع.

/انتهى/

رمز الخبر 1918902
https://ar.mehrnews.com/news/1918902/

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